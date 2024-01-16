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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع وقادة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة

تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى؛ وكذا أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديراً لتميزهم فى آداء المهام المكلفين بها.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها على أكمل وجه.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها فى الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار القائد العام للقوت المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات ، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف.

 يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الآداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة المنطقة المركزية العسكرية الفريق أسامة عسكر

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