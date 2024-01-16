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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمره 3000 عام.. علماء يكتشفون قرص حجري برموز غريبة في إيطاليا| تفاصيل

علماء يكتشفون قرص
علماء يكتشفون قرص حجري برموز غريبة في إيطاليا

اكتشف العلماء في إيطاليا قرصا حجريا عمره 3000 عام، واختلفوا في تفسيره حيث تشير دراسة جديدة إلى أن القرص صُنع ليمثل بدقة ألمع النجوم منذ 2400 عام على الأقل، لكن خبراء آخرين غير مقتنعين بهذا التفسير.

ويفترض الباحثون في دراسة جديدة أن هذا الحجر الذي يبلغ حجمه حجم الإطار والمغطى بعلامات غامضة، وتم اكتشافه بالقرب من حصن تل قديم في شمال شرق إيطاليا قبل بضع سنوات، يضم 29 علامة منحوتة على جبهته وخلفه قد تمثل ألمع النجوم في سماء الليل. 

علاقة عرضية

ومع ذلك، قال عالم الفلك إد كروب، مدير مرصد جريفيث في لوس أنجلوس، الذي لم يشارك في اكتشاف الحجر، إنه يعتقد أن أي علاقة بين العلامات المنحوتة على الحجر وألمع النجوم قد تكون "عرضية"، وفقًا لموقع Live Science.

ويعتبر القرص الحجري واحد من قرصين تم العثور عليهما بالقرب من مدخل حصن التل في روبينبيكولو بالقرب من تريست - ربما في مقبرة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.

وتم العثور على زوج مماثل بالقرب من غرادينا في جزر بريوني قبالة الساحل الكرواتي، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) جنوبًا.

ويعود تاريخ الحصون إلى فترة "بدايات التاريخ" في المنطقة - وهي الفترة الانتقالية بين عصور ما قبل التاريخ والفترة التاريخية - بين عامي 1800 و400 قبل الميلاد. لكن مؤلفي الدراسة الأخيرة يشيرون إلى احتمال أن تكون الأقراص الحجرية قد تم تصنيعها في وقت لاحق.

أحجار الروبينبيكولو

كما أن إحدى أحجار الروبينبيكولو فارغة، ويشير الباحثون إلى أنها ربما كانت تمثل الشمس. 

كما يقترحون أن 28 من العلامات المنحوتة على السطح الأمامي والخلفي للقرص الحجري الآخر تتوافق مع النجوم الساطعة البارزة، خاصة تلك الموجودة في كوكبتي العقرب وأوريون، والتي من المحتمل أنها كانت تشرق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك الوقت - وهو ما يعرف باسم "ارتفاع حلزوني".

وقال عالم الفلك باولو مولارو من المرصد الفلكي في تريست، المؤلف الرئيسي للدراسة الأخيرة، إن الدقة الإحصائية وحجم واتجاه العلامات المنحوتة كانت دليلاً على أنها تمثل نجومًا حقيقية في السماء.

ولا تفسر الدراسة العلامة 29 الغامضة المنحوتة على سطح القرص الحجري بالقرب من التمثيل المفترض لكوكبة أوريون، ولا تتوافق مع أي نجم معروف، ولكن هناك بعض الاحتمالات بشأن ما يمكن أن يمثله.

من بين أكثرها إثارة للاهتمام فكرة أن العلامة التاسعة والعشرين قد تصور مستعرًا أعظم كان مرئيًا عندما تم تصنيع القرص ولكنه تلاشى لاحقًا عن الأنظار؛ وقال مولارو، وربما يكون الثقب الأسود أو بقايا المستعر الأعظم لا يزال في هذا الموقع اليوم.

لكن كروب لا يوافق على أن الحجر هو تقويم سماوي. وقال: "بالنسبة لي، فإن الورقة مبالغ فيها، واستحضار مستعر أعظم وهمي يدل على ذلك". مضيفًا أن الحجة الإحصائية  تشير إلى وجود شيء ما لا يبدو أنه موجود بالفعل، ويمكن أن يحدث مع مثل هذه التحليلات."

وقال إنه في حين أن العديد من هذه الأجسام قد تكون محاولات لخرائط النجوم، فإن مثل هذه الادعاءات تتطلب أدلة واضحة!

إيطاليا قرص حجري 3000 عام ألمع النجوم سماء الليل

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