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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

ديلان توماس
ديلان توماس

اتُهِم وريث بريطاني لثروة بقيمة 230 مليون جنيه إسترليني (23 عامًا) بالقتل لأقرب صديق معه والذي كان يعيش معه في المنزل عشية عيد الميلاد.

تم الكشف عن أن الرجل الذي اتُهم بالقتل وهو ديلان توماس حفيد رجل الأعمال السير جيلبرت ستانلي توماس – رجل الأعمال الويلزي الذي كان وراء إمبراطورية أعمال شملت بيترز بايز. كما أنه وريث ثروة شركة الفطائر البالغة 230 مليون جنيه إسترليني.

المالتي مليونير رجل الأعمال السير جيلبرت ستانلي توماس

طعن بموقف سيارات

يُزعم أن (ديلان توماس) طعن صديقه المقرب (ويليام بوش) البالغ من العمر 23 عامًا، والذي عُثر عليه مصابًا بجروح قاتلة في موقف للسيارات بجوار كاتدرائية لانداف في كارديف ببريطانيا يوم 24 ديسمبر، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويليام بوش

ويقال إن ديلان كان من أفضل أصدقاء ويليام والتحق بنفس المدرسة الخاصة معًا. ثم انتقلوا للعيش معًا قبل عامين في منزل كان مملوكًا لأجداد توماس وأسطورة الرجبي الويلزية السير غاريث إدواردز، وفقًا لصحيفة ذا صن.

ديلان توماس برفقه والدته

ويعرف عن ديلان أنه مبرمج كمبيوتر ومتعصب للأغذية الصحية. أما ويليام فهو يعمل كمساح لدى شركة عقارات تجارية محلية وكان لاعبًا راغبًا في الرجبي ولاعب جولف.

ومن المقرر أن يمثل توماس أمام المحكمة الشهر المقبل.

وريث بريطاني 230 مليون جنيه إسترليني عيد الميلاد السير جيلبرت ستانلي توماس ديلان توماس ويليام بوش

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