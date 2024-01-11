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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

ملايين أسماك السردين
ملايين أسماك السردين تصل "ميتة" لشاطئ فلبيني

وصل الملايين من أسماك السردين إلى الشاطئ على جزيرة في الفلبين قبل حوالي 48 ساعة من وقوع كارثة هزت قاع البحر القريب!

وصلت مؤخرًا كتلة لا حصر لها من أسماك السردين إلى الشاطئ، وتحولت السواحل الفلبينية إلى اللون الفضي حيث غطت الأسماك الصغيرة الميتة الشاطئ. 

وبعد حوالي 48 ساعة، ضرب البحر زلزال قوي، مما أثار تكهنات بأن الأسماك ربما شعرت بالكارثة الطبيعية الوشيكة وهربت إلى المياه الضحلة.

ومع ذلك، يقول الخبراء المحليون إن الحدثين غير مرتبطين، ومن المرجح أن تكون هناك عوامل أخرى مسؤولة عن الجنوح الجماعي غير المعتاد لأسماك السردين.

بدأت الأسماك المشوشة بالسباحة إلى الشاطئ في الساعات الأولى من يوم الأحد (7 يناير) على الساحل المحيط ببلدية معاصم، الواقعة في مقاطعة سارانجاني على الطرف الجنوبي لجزيرة مينداناو. 

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها السكان طوال الليل أسرابًا ضخمة من السردين المتلألئ متناثرة على الشاطئ وتتحطم وسط الأمواج أثناء اجتياحها للشاطئ.

ومع شروق الشمس، تجمع السكان المحليون لجمع الأسماك الميتة. فعلى أحد الشواطئ، قام أكثر من 100 شخص بجمع ما بين 44 و66 رطلاً (20 و30 كيلوجرامًا) من السردين لكل منهم. بينما حصلت عائلة واحدة على أكثر من نصف طن من الأسماك الصغيرة، حسبما أفاد موقع الأخبار التايلاندي The Nation. وطالما تم الحفاظ على الأسماك بشكل صحيح، فمن المرجح أن تؤكل أو تباع.

هدية من الله

وحسبما ذكر موقع The Thaiger الإخباري التايلاندي، يعتقد بعض السكان المحليين أن هذه الظاهرة غير العادية هي "هدية من الله"، ويعتبرونها علامة على أن العام الجديد سيكون مزدهرًا على نحو غير عادي، لكن آخرين حذروا من أن الجنوح الجماعي كان نذيرًا لكارثة طبيعية.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (9 يناير)، وقع زلزال بقوة 6.7 درجة في بحر سيليبس، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 62 ميلاً (100 كيلومتر) من الشاطئ من معاصم، مما أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السمكة شعرت بطريقة ما بالزلزال الوشيك.

ظاهرة أوقيانوغرافية

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون الظاهرتان الطبيعيتان مرتبطتين، حيث قال سيريلو أكواديرا لاجناسون جونيور، الباحث في مكتب إدارة المناطق المحمية (PAMO) في خليج سارانجاني، الذي شهد انجراف السردين بشكل مباشر: "لا توجد أبحاث سابقة حول ما إذا كانت الحيوانات يمكنها التنبؤ بالزلازل، على الرغم من أنه من الممكن في بعض الحالات أن تستجيب الحيوانات للهزات النذيرة، أو الهزات الخفيفة التي تسبق الهزات العنيفة."

وفي هذه الحالة، يعتقد لاجناسون جونيور أن السبب الأكثر ترجيحًا هو "ظاهرة أوقيانوغرافية" تُعرف باسم ارتفاع مياه القاع إلى السطح، حيث ترتفع العناصر الغذائية من أعماق البحار إلى المياه الساحلية الضحلة، مما يؤدي إلى تكاثر العوالق. 

وأضاف لاجناسون جونيور إن السردين، الذي يتغذى على العوالق، من المحتمل أن يتبع الأزهار في المياه الضحلة و"حُبس" مما يزيد من احتمالية وصولهم إلى الشاطئ بأنفسهم. وأضاف أن سيناريوهات مماثلة حدثت من قبل في عدة مواقع أخرى في جميع أنحاء الفلبين.

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ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

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