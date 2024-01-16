جوائز وتصنيفات عالمية حصدها بنك التعمير والاسكان خلال 2023 ..تفاصيل

تتويجاً للجهود الاستثنائية المتواصلة التي قام بها بنك التعمير والاسكان خلال الفترة الماضية وخاصة في مجال التحول الرقمي، وتقديمه لخدمات ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تطبيقه لاستراتيجية طموحة تؤهله أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في مصر.

حيث حصد البنك عدة جوائز مثل "البنك التجاري الاسرع نمواً 2023" ،"البنك الأسرع نمواً في إصدار البطاقات2023"و البنك التجاري الأسرع نمواً في القروض المشتركة2023 " من مؤسسة world Business Outlook، وحصد جائزتي ،"البنك الأسرع نمواً في إصدار البطاقات2023"و البنك التجاري الأسرع نمواً في القروض المشتركة2023 “من مؤسسة Global Brand كما حصد 3 جوائز من مؤسسة International Business Magazine وهم "أسرع البنوك نمواً في قروض الشركات 2023 "، "البنك التجاري الاسرع نمواً 2023"و البنك الأسرع نمواً في التجزئة المصرفية".

وحصد 5 جوائز في مجال " البنك الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي 2023 "،" البنك الأسرع نمواً في إصدار البطاقات 2023 “ ، البنك التجاري الأسرع نمواً في القروض المشتركة2023 ،"البنك التجاري الاسرع نمواً 2023" و أسرع البنوك نمواً في قروض الشركات 2023" من مؤسسة Gazette International Magazine و جائزة "أسرع البنوك نموا في التجزئة المصرفية 2023 " من مؤسسة Global Banking and Finance .