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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

الحملات الرقابية
الحملات الرقابية

 تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية بالمطاعم والأسواق والاطمئنان على سلامتها وعدم وجود أي تجاوزات.

نظمت لجنة المرور  والتفتيش على المطاعم والمحال التجارية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع ممثلي  الإدارات والمديريات المعنية  حملة  مرور للمتابعة والتفتيش على عدد من المطاعم بمرسي مطروح.

وأسفرت الحملات عن  تحرير عدد ٦  محاضر نظافة ..عدم استكمال الشهادات الصحية ،وكذلك تحرير٩ إنذارات  لعدم الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عدم  عمل شهادات صحية و بيئية  ،وكذلك عدم عقود عمل و تراخيص مزاولة مهنة،بالإضافة إلى أنه تم إعدام كمية  ٣٥،٥ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

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هشام امنة التنمية المحلية منع الغش التجاري مطروح

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