خبير اقتصادي: الدولة تسعى لرفع العبء عن كاهل المواطنين

تحدث أسامة سعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، عن تفاصيل التوجيهات الرئاسية برفع الأجور والمعاشات، قائلا: زيادات الأجور والمعاشات مبهجة لكونها تساهم في تحسن الدخل ومستوى المعيشة.



وأضاف أسامة السعيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد جمدي، أن تلك الزيادات دليل على حكمة الدولة، لكونها تأتي لمواجهة آثار الازمات الاقتصادية العالمية وموجات الضغوط على الاقتصاديات المحلية، ومن ضمنها الاقتصاد المصري.



واسترسل: الدولة ترصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، وتدخل بزيادة الأجور، كي تخفيف عنه حدة الضغوطات والمشاكل.



ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، متابعا: لا يمكن أن نفصل هذا القرار عن تدخلات الدولة 5 مرات خلال 4 سنوات لمساعدة المواطنين.



