المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطلين، لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9271 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد. م. ع"، 31 سنة، عاطل، و"سليمان. ع. أ"، 33 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر معهما حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 38 لفافة ورقية تحوي جميعا مسحوقا ثبت أنه جوهر الهيروين المخدر، وعثر معهما أيضا على مبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.