وزير التموين: لا نحذف بطاقات المواطنين دون أسباب

نفي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حذف أى بطاقة تموينية للمواطن، قائلا: نتلقي جميع التظلمات من المواطنين وهناك تنبيه وتعليمات أصدرتها بذلك لكافة المديريات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة واسئلة موجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السلع والرقابة علي الأسواق.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا : إن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين ولكن هناك قرار من مجلس الوزارء يتيح لبعض الوزرات والمحافظين مخاطبة وزراة التموين لحذف البطاقات التموينية مؤقتا لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين ومنها المسافرين بالخارج ،وتقوم مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية بمتابعة قاعدة بيانات عن كل مصري خارج البلاد.

وقال: ينطبق ذلك القرار بالحذف من بطاقات التموين لكل من يقوم بالبناء علي الأراضي الزراعية والتعدي علي الاراضي وهذا يبلغ عنه من المحافظين.