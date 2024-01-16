بعد إصابتها بمرض التصلب المتعدد.. مشهد عاطفي لفنانة في حفل Emmy Awards

تلقت الفنانة الأمريكية “كريستينا أبلغيت” تصفيقًا حارًا عندما ظهرت بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز Emmy Awards الخامس والسبعين يوم الاثنين (15 يناير).

وبدا أن العاطفة قد تغلبت على الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا عندما ظهرت على خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، والتي فازت بها لاحقًا أيو إيديبيري عن دورها في فيلم The Bear.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تشخيص إصابة كريستينا، التي اشتهرت في ثمانينات القرن الماضي بدور كيلي بندي في فيلم متزوج وله أطفال، بمرض التصلب المتعدد (MS) في عام 2021.

واستخدمت الممثلة عصا المشي بينما كان يرشدها المضيف أنتوني أندرسون، حيث سخرت من الموقف، قائلة "شكرًا جزيلاً لك. يا إلهي، أنت تخجلني تمامًا بسبب إعاقتي بوقوفي. لا بأس."

فازت كريستينا بجائزة إيمي بنفسها في عام 2003 في فئة الممثلة المتميزة في مسلسل كوميدي عن دورها الرائع في مسلسل Friends.

وكان تم ترشيحها مرة أخرى في العام التالي، واستمرت في تلقي خمسة ترشيحات أخرى لجائزة إيمي في مسيرة مهنية لامعة.