امرأة تريد حرمان أبنائها من الميراث بسبب العقوق.. وأمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة مفاداها إنها لديها خمس أبناء منهم ولدين يعاملوها بطريقة سيئة، وإنها اهتدت إلى إنها تحرمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى ذلك؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له: "أولا لن تستطيع أن تحرمهما من الميراث، لأن الفلوس لم تصبح ميراث بعد، ومش هتبقى ميراث إلا بعد الوفاة، وهى كده عاوزة تحرمهم من الهبة، هى حرة".

وأضاف: "هى هتعمل الهبة اللى هي الشقة، لأبنائها البارين بهم، طيب خلى نيتك عشان متأخديش ذنب إنك هتكأفئ دول على برهم، ومش عاوزه تحرمي دول من الميراث أو الهبة".