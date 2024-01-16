عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

امرأة تريد حرمان أبنائها من الميراث بسبب العقوق.. وأمين الفتوى يرد

تقسيم الميراث
تقسيم الميراث

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة مفاداها إنها لديها خمس أبناء منهم ولدين يعاملوها بطريقة سيئة، وإنها اهتدت إلى إنها تحرمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى ذلك؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له: "أولا لن تستطيع أن تحرمهما من الميراث، لأن الفلوس لم تصبح ميراث بعد، ومش هتبقى ميراث إلا بعد الوفاة، وهى كده عاوزة تحرمهم من الهبة، هى حرة".

وأضاف: "هى هتعمل الهبة اللى هي الشقة، لأبنائها البارين بهم، طيب خلى نيتك عشان متأخديش ذنب إنك هتكأفئ دول على برهم، ومش عاوزه تحرمي دول من الميراث أو الهبة".

الإفتاء الميراث الوفاة دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

ترشيحاتنا

شيخ المستقلين .. وفاة البرلماني السابق عبد المنعم العليمي

مستشار رئيس الوزراء العراق يتوعد بالرد على اعتداء إيران بأربيل

قبل الانفصال بساعات.. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أول تعليق من رئيس وزراء السويد بعد أنباء الاستعداد للحرب

المسرف في الحب خسران.. رسالة صادمة من ياسمين عبد العزيز

رئيس «COP28»: نجحنا في صياغة سياسات المناخ العالمية بما يُنصف الدول النامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

بعد إعلان الطلاق.. صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

فيديو

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ