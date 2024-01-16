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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال عدائية السكة الحديد بمزلقان الصعايدة بالأقصر

صدى البلد

 تفقد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر اعمال عداية السكة الحديد بمزلقان الصعايدة مركز الزينية والذى يربط عدد من محطات الرفع  وهى  محطة صرف صحي الزينية قبلي ومحطة صرف صحي الزينية بحرى و محطة صرف صحي الصعايدة و محطة صرف صحي العشي و محطة صرف صحي المدامود بحرى ومحطة صرف صحي المدامود قبلي بمحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى والمقامة علي مساحة 16 فدانا. 
 

 

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ومن جدير بالذكر أن مشروع صرف صحي مركز ومدينة الزينية يتكون من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم بأقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و 200 ألف جنيه.
 

و أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية انه تم عمل محضر تنسيق مع كافة الجهات لبدء تنفيذ رصف الطرق التي أنتهت بها الأعمال والذى كان معطلا بسبب اعمال الصرف الصحي ، وذلك بتكلفة 10 مليون جنية ، كما تم إستلام عدد ( 50 ) حاوية معدنية للقمامة جديدة من مدينة الاقصر لتوزيعها بشوارع مدينة وقرى الزينية فور إنتهاء أعمال الرصف .

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