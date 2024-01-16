عضو الشيوخ: مصر استضافت جنسيات عديدة في آخر 10 سنوات

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أنّ مصر استضافت العديد من الجنسيات المختلفة طوال السنوات العشرة الماضية نظرا للتوترات في الشرق الاوسط، وبخاصة في الدول العربية.

وتابع النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، مقدم برنامج "أهل مصر"، على قناة أزهري: أن "توافدت علينا مجموعة من السوريين السودانيين واليمنيين بالإضافة إلى المجموعات المتفاوتة التي تدخل مصر من الأفارقة".

وأكمل النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أنه في نهاية عام 2022، بدأنا نشعر باحتياجنا إلى التعامل مع الوضع بشكل مختلف، فبعد عام كورونا، وصلتنا أوضاع بأن الكثير من الأجانب لم يتم تقنين أوضاعهم، والأمر أصبح فيه اختلافات كثيرة، وتقدمت بمقترح في مجلس الشيوخ عن تقنين أوضاع اللاجئين على أن يكون محدد المدة وببعض المواصفات".

