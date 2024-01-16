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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصرية للأسمدة: لدينا قدرة تنافسية عالية كأحد أهم الصناعات الوطنية

الاسمدة
الاسمدة

أكد عادل فاضل زكي، نائب رئيس الجمعية المصرية لمنتجي وموزعي الأسمدة، أنّ صناعة الأسمدة من أهم الصناعات المصرية، حيث إن لديها قدرة تنافسية عالية وهي صناعة مميزة وعندما انخرطت في السوق العالمي اكتسبت أسواقا كثيرة.

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وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لمنتجي وموزعي الأسمدة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، مقدم برنامج "أهل مصر"، على قناة أزهري، أنّ مصر منتجة للأسمدة منذ عام 1946، وتطورت في صناعتها منذ أيام عبود باشا، حيث صنعت كل أنواع الأسمدة مثل الأسمدة النيتروجينية والنترات.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية لمنتجي وموزعي الأسمدة، أنه في نهاية السبعينيات دخلنا عالم اليوريا، والصناعة كلما تطورت تكون في حاجة إلى التكامل حتى تكون المشروع أكبر وأقوى وإلا يتم تقسيمها منعا من إضعافها.
 

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