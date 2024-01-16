"50 مليار دولار" محور مباحثات زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية في دافوس

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء مع أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضة الأوروبية، الإفراج عن 50 مليار دولار من مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

واتفق الرئيس الأوكراني رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال لقائهما على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، على البدء في فحص التشريعات الأوكرانية استعدادًا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن الطرفين ناقشا الأولويات الرئيسية للعلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، مضيفا: "اتفقنا على البدء في فحص التشريعات الأوكرانية وهذه خطوة أخرى نحو فتح المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني أن الأولويات الرئيسية للعلاقات تمت مناقشتها في المقام الأول في سياق اقتراب أوكرانيا من الافتتاح الفعلي للمفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأولى زيلينسكي وفون دير لاين اهتمامًا خاصًا لأهمية إلغاء الحظر على قرار تقديم 50 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في جلسة استثنائية للمجلس الأوروبي ستعقد في 1 فبراير 2024، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الأمر.