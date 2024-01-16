يا فرحة ما تمت.. القبض على عروس بتهمة الخطف والابتزاز في المكسيك

في مشهد مثير للدهشة، تم التقاط صورة لعروس مقبوض عليها في يوم زفافها هي وزوجها بتهم ابتزاز.

وبحسب صحيفة “يدلي ستلر”، يُزعم أن جرائم العروسين تتعلق بعصابات الكارتل للمخدرات في المكسيك.

وكان تم القبض على ستة رجال آخرين بجانب العروس والعريس، بتهمة الانضمام لمجموعة الكارتل بشأن تورطهم في ابتزاز تجار الدجاج في مكسيكو سيتي.

ويُزعم أن المجموعة التي تم القبض عليها اختطفت أربعة موظفين من متجر للدواجن في تولوكا القريبة، ويحدد المدعون الآن أدوارهم في المخطط.

ووفقاً لسلطات التحقيق، فإن محاولة ابتزاز تجارة الدجاج والفشل في القيام بذلك، كلفت العصابة المكونة من ثمانية أفراد حوالي 47 مليون دولار (37 مليون جنيه إسترليني).

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في هذه القضية التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية، على الرغم من أن السلطات تدعي أن هناك انخفاضًا في نشاط العصابات على الرغم من علاقات المجموعة الأخيرة مع كارتل شرير.