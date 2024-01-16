إصابة لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي بالسرطان .. تفاصيل

أكد نادي غريمسبي تاون، إصابة لاعبه كالوم أينلي بسرطان الغدة الدرقية.

ويتعافى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا في المنزل بعد أن خضع لعملية جراحية بعد تشخيصه المفجع.

وجاء في بيان للنادي صدر يوم الثلاثاء: "يشعر نادي غريمسبي تاون لكرة القدم بالحزن للإعلان عن تشخيص إصابة لاعب خط الوسط كالوم أينلي بسرطان الغدة الدرقية مؤخرًا.

وقال البيان "خضع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي انضم إلى مارينرز من كرو ألكساندرا في الصيف، لعملية جراحية وسيستغرق الآن بعض الوقت في المنزل للتعافي بهدف العودة إلى التدريب في منتصف أواخر فبراير. أظهر كالوم قوة كبيرة في الشخصية.

إصابة لاعب كورة قدم شهير بالسرطان

وأضاف البيان “ منذ أن تلقى الأخبار وهو يتلقى الدعم حاليًا من قبل النادي للتأكد من حصوله على كل ما يحتاجه”.

و بدأ أينلي مسيرته المهنية في Crewe ، بعد أن خرج من أكاديمية النادي في عام 2015.

ولعب 278 مباراة لرجال السكك الحديدية قبل أن يغادر إلى Grimsby بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية في سبتمبر بعد انتهاء عقده.