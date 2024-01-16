اكتشاف فيروس جديد وقاتل ينتقل من الخفافيش.. تفاصيل

عثر العلماء على فيروس قاتل جديد للخفافيش داخل كهف بعيد، وفقا لشركة مرتبطة بوباء فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” تم اكتشاف الفيروس الموجود بشكل رئيسي في براز الخفافيش في تايلاند، ما أثار ذعر المسؤولين بشأن احتمال حدوث جائحة أخرى.

فيما أُطلق على الفيروس، الذي أعلنت عنه شركة EcoHealth Alliance، وهي شركة كانت مرتبطة سابقًا بالتجارب الطبية في مدينة ووهان الصينية، اسم "فيروس كورونا المرتبط بالسارس".

فيرس جديد وقاتل بالخفافيش

وقال الخبير البريطاني، الدكتور بيتر داسزاك، خلال فعالية لمنظمة الصحة العالمية: “لقد وجدنا الكثير من الفيروسات التاجية المرتبطة بالسارس، ولكن وجدنا واحدًا على وجه الخصوص كان شائعًا جدًا في الخفافيش حيث يتعرض الناس له بشكل شائع.

وأضاف ""نحن نعتبر هذا أحد مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ المحتملة. هنا لدينا فيروس في الخفافيش، الآن في كهف يستخدمه الأشخاص المعرضون بشدة لبراز الخفافيش. وهذا الفيروس يخرج في براز الخفافيش، لذلك هناك احتمال حقيقي لظهوره".