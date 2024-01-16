عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف التحويلات.. تجميد التبادل التجاري بين روسيا وتركيا

صدى البلد

تواجه التجارة بين تركيا وروسيا، أزمة كبيرة منذ بداية العام الجاري، بسبب توقف التحويلات المالية بين المصدرين الأتراك وعملائهم الروس، توقفًا شبه كامل، حيث تم إعادتها أو رفضها من قبل البنوك، مما أدى إلى اضطرابات خطيرة في التجارة بين البلدين.

وارتفعت الصادرات التركية من السلع إلى روسيا التي تستخدمها موسكو في الإنتاج العسكري في عام 2023، مما عزز المخاوف بشأن التحايل على العقوبات.

في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى أنقرة، لم تتمكن الشركات التركية من تلقي مدفوعات من روسيا بالليرة التركية والروبل الروسي، حيث قامت بعض البنوك بإعادة الأموال ورفض البعض الآخر المعاملات التي قبلتها سابقًا، قائلين إن هذه "محظورة"، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وزار بلينكن أنقرة في 6 يناير والتقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العقوبات والتهرب من مراقبة الصادرات، من بين موضوعات أخرى.

وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحد من قدرة روسيا على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج عبر دول ثالثة وقد اتُهمت شركات في دول مثل كازاخستان وصربيا وتركيا وغيرها بإعادة تصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

التبادل التجاري بين روسيا وتركيا المصدرين الأتراك الصادرات التركية الإنتاج العسكري وزير الخارجية الامريكي بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

«قدم استقالتك.. الشعب عانى الأمرين»| هجوم شرس على وزير التموين تحت قبة البرلمان.. ماذا حدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ