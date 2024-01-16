صواريخ باليستية.. استهداف جديد من القيادة المركزية الأمريكية للحوثيين |تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف وتدمير 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن فجر اليوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل بعدها سريعا، وفق رويترز.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.