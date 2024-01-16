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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الخصوبة.. فرنسا تسجل أدنى مستوى ولادات منذ الحرب العالمية الثانية

صدى البلد

سجلت فرنسا تراجعا بنسبة 6,6% من عدد المواليد في العام 2023، وفق أرقام نشرها اليوم الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصف تقرير فرانس برس أن هذه المعطيات هي "أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" بسبب "الانخفاض الحاد" في معدل الخصوبة، الذي بلغ 1,68 طفل لكل امرأة العام الماضي مقارنة بـ1,79 في عام 2022.

وأظهرت الأرقام أن فرنسا شهدت ولادة 678 ألف طفل في عام 2023، أي أقل بنسبة 6,6% من عدد المواليد في العام السابق. ويذكر أن عدد سكان البلاد بلغ أكثر من 68,4 مليون نسمة في الأول من يناير 2024، أي بزيادة قدرها 0,3% على مدى عام واحد.

في المقابل، شهد عام 2023 أيضا 631 ألف حالة وفاة، بانخفاض 6,5% مقارنة بـ2022، وهو عام طبعته جائحة كوفيد-19 ونوبات حر شديد.

وبناء على هذه المعطيات فإن التوازن الطبيعي للسكان - أي الولادات ناقص الوفيات - ظل إيجابيا قليلا (+47 ألف نسمة)، لكنه "أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، على ما أفاد المعهد في تقريره الديموغرافي السنوي.

ومع ذلك، ظلت فرنسا في عام 2021 (أحدث مقارنة ممكنة) الدولة الأكثر خصوبة في الاتحاد الأوروبي، مع 1,84 طفل لكل امرأة، بحسب المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات".

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