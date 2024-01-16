أخبار الحوادث| سما المصري تعود من جديد للمحاكم .. مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضيه أهمها:

تقدم أشرف ناجي المحامي بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيل الفنانه سما المصري بعد تنفيذ الاحكام الصادرة فى حقها.

أصدر المستشار محمد عامر محمد جادو قرار يمتنع فيه على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوي المدنية بجميع أنواعها (مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبني الإلتمـاس.

أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، صباح اليوم، الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس الأول الأحد وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولارشهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.