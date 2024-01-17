فئة 7 آلاف.. أفضل موبايل هونر بكاميرا 64 ميجابكسل ومعالج كوالكوم

يقدم هاتف HONOR X8 من شركة “HONOR” هونر مواصفات مميزة للشباب والفئة المتوسطة مع كاميرا رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب سعر مناسب.

سعر هاتف هونر HONOR X8

ويبدأ سعر هاتف هونر HONOR X8 في السوق المصرية من حوالي 7 آلاف و499 جنيهًا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف هونر HONOR X8

وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وجاء بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 690 من شركة كوالكوم الأمريكية ، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.