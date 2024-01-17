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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: صمود المقاومة الفلسطينية أربك إسرائيل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الانسحابات الإسرائيلية الأخيرة من غزة  تشير إلى بداية مرحلة تفاوض حول شيء جديد، لن أقول هدن، لكن ربما يكون التفاوض حول المقترحات المصرية الخاصة بالثلاث مراحل".

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وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  أي حديث عن أن الناس في قطاع غزة لا تريد أن تقاوم المحتل وترفض ما تفعله المقاومة رده بسيط، مردفا: "الناس في غزة استشهد بها قرابة 25 ألف شخص وفقد بها 7 آلاف شخص أي حوالي 32 ألف شهيد، وحوالي 70 ألف جريح، وأعتقد أنه ليس هناك بعد الموت، والشعب الفلسطيني هو الذي يقاوم".

 

وأضاف ضياء رشوان، : "إسرائيل نموذج للحرب المفاجئة المندفعة بقوة مقاومة شعبية وليس جيش، وكون هذه المقاومة تستطيع أن تؤهل نفسها للصمود أمرا يحمل ارتباكا قائما، وإسرائيل تحاول أن تجد مخرجا لذلك، أحيانا يكون المخرج هو القفز للأمام".

 

واكمل ضياء رشوان :" إسرائيل في مواجهة هذه المقاومة وجدت أن المعادلة مختلفة، فمعادلتها القديمة التي كسرت بشكل قوي في أكتوبر 1973 بكون جيشها قادرا على مواجهة كل الجيوش فتخوض حرب في 1967 خلال 6 أيام تحتل أراضي مصر وسوريا والأردن، ونظل من 67 إلى 73 نعد للحرب في 6 سنوات وفي منتصفها حرب الاستنزاف.

 

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