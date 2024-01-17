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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد التعادل السلبي بين سموحة وفيوتشر

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة سموحة وفيوتشر في دوري الرابطة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مباراة سموحة وفيوتشر اليوم في دوري الرابطة التي انتهت بالتعادل صفر / صفر للاسف كانت  دون المستوي من الفريقين  بالرغم  من ضياع هدف محقق من حسام حسن في الشوط الثاني  ( ضربة راس ) من  داخل خط ال٦ يازدة والمرمي فاضي تماما.

وكان قد قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي، إن فريقه ومودرن فيوتشر قدما مباراة تكتيكية تسببت في خروجها بالتعادل السلبي.

وأعرب سامي، عن حزنه لتعادل فريقه أمام ضيفه مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

 

وأضاف عقب المباراة أنه كان يتمنى أن يفوز في مباراة اليوم للاقتراب من انتزاع بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.. موضحا أنه سيقوم بمشاهدة المباراة مرة أخرى للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والعمل على تصحيحها قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة.

 

يُذكر أن سموحة يمتلك نقطة واحدة من مباراتين ويحتاج إلى الفوز أمام الاتحاد السكندري لحسم بطاقة التأهل للدور التالي.

أخبار فرج عامر سموحة سموحة و فيوتشر دوري الرابطة

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