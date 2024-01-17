لوتون تاون يتأهل لدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بولتون

تأهل لوتون تاون إلى دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على بولتون 2 /1، الثلاثاء، ضمن مباريات دور ال64 من المسابقة.

وكان الفريقين تعادلا في ملعب لوتون سلبا، ليتم إعادة المباراة حسب لوائح البطولة، وينجح لوتون في الفوز والتأهل للدور المقبل.

وتقدم بولتون عن طريق ديون تشارلز في الدقيقة 11، قبل أن يدرك لوتون التعادل عن طريق تاهيت تشونج في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 57 سجل تشيدزو أوجبيني الهدف الثاني لفريق لوتون تاون.

وسيواجه لوتون في الدور المقبل الفائز من مواجهة إيفرتون وكريستال بالاس، حيث انتهى لقاؤهما بالتعادل السلبي كذلك ليتقرر إعادة المباراة اليوم الأربعاء.