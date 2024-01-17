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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف الميزانية المحدودة.. أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

تعد هواتف الميزانية المحدودة هي أكثر ما يبحث عنه راغبو الشراء نظرًا لأسعارها الرخيصة، ولكنها في الوقت نفسه تقد م مواصفات ضعيفة، إلا أن هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج يتميز بإمكانات كبيرة أبرزها بطارية ضخمة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب سعر رخيص أيضًا. 

  

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13   

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصرية من حوالي 5 آلاف و799 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13  

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وفلاش LED وميزات HDR وpanorama.  

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

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