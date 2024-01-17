عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكي "يعض" مضيفة طيران أثناء رحلة جوية ورد فعل صادم لمسئول الرحلة!

راكب يعض مضيفة طيران
راكب "يعض" مضيفة طيران أثناء رحلة جوية

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية اليابانية إن راكب أمريكي عض إحدى أفراد طاقم الطائرة (مضيفة طيران) في منتصف الرحلة، مما أجبر الرحلة التابعة لشركة طيران All Nippon Airlines (ANA) المتجهة إلى سياتل على العودة إلى طوكيو.

وغادرت الرحلة ANA 118 مطار هانيدا بطوكيو الساعة 9:47 مساءً بالتوقيت المحلي واستدارت بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من رحلتها للعودة إلى المطار مرة أخرى، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24.

اعتقال ياباني

ووفقًا لموقع CNN، تم اعتقال الراكب من قِبل الشرطة في العاصمة اليابانية فور هبوط الطائرة، ورفضت إدارة شرطة مدينة طوكيو تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية.

وهي ليست الحالة الأولى للعض أثناء الرحلات الجوية في الهواء. في عام 2022، تم فرض غرامات باهظة على راكبين بسبب ضرب وعض الطاقم والركاب الآخرين على متن رحلات منفصلة مع شركات الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز.

وتم تغريمهم بمبلغ 81.950 دولارًا و77.272 دولارًا على التوالي، وهما أكبر عقوبتين فرضتهما إدارة الطيران الفيدرالية على الإطلاق ضد الركاب الأفراد بسبب تصرفاتهم على متن الطائرات.

شركة الخطوط الجوية اليابانية راكب أمريكي مضيفة طيران All Nippon Airlines ANA طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

موضوعات متعلقة

يسهل استفزازها.. إلى ماذا تتحول ذكور الأسماك العدوانية بإندونيسيا عندما تغضب

عمره 3000 عام.. علماء يكتشفون قرص حجري برموز غريبة في إيطاليا| تفاصيل

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

"لا تأكلونا".. ولاية أمريكية تدعو "الفضائيين" للسياحة بطريقة غير متوقعة| تفاصيل

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكروويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

بعد 100 يوم على حرب غزة| شاهد.. أمنيات الأطباء الفلسطينيون لأبسط الأشياء

نوافير الماس تندلع من باطن الأرض لتكشف عن تاريخها| ما القصة؟

ترشيحاتنا

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

علاج سريع لقلة الرزق وكثرة الهموم.. نصائح مجربة تكتب بماء الذهب

أول تعليق من وزير التموين على قضايا الفساد: «المتهم بريء».. ورئيس مجلس النواب ينفعل على الأعضاء

الإنتاج الحربي: مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بقدرة 30 ميجاوات بالساعة في أبو رواش

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24448 بسبب القصف الإسرائيلي

السياحة تحذر: كيانات وهمية تنصب على المصريين الراغبين في أداء العمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ