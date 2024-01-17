أمريكي "يعض" مضيفة طيران أثناء رحلة جوية ورد فعل صادم لمسئول الرحلة!

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية اليابانية إن راكب أمريكي عض إحدى أفراد طاقم الطائرة (مضيفة طيران) في منتصف الرحلة، مما أجبر الرحلة التابعة لشركة طيران All Nippon Airlines (ANA) المتجهة إلى سياتل على العودة إلى طوكيو.

وغادرت الرحلة ANA 118 مطار هانيدا بطوكيو الساعة 9:47 مساءً بالتوقيت المحلي واستدارت بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من رحلتها للعودة إلى المطار مرة أخرى، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24.

اعتقال ياباني

ووفقًا لموقع CNN، تم اعتقال الراكب من قِبل الشرطة في العاصمة اليابانية فور هبوط الطائرة، ورفضت إدارة شرطة مدينة طوكيو تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية.

وهي ليست الحالة الأولى للعض أثناء الرحلات الجوية في الهواء. في عام 2022، تم فرض غرامات باهظة على راكبين بسبب ضرب وعض الطاقم والركاب الآخرين على متن رحلات منفصلة مع شركات الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز.

وتم تغريمهم بمبلغ 81.950 دولارًا و77.272 دولارًا على التوالي، وهما أكبر عقوبتين فرضتهما إدارة الطيران الفيدرالية على الإطلاق ضد الركاب الأفراد بسبب تصرفاتهم على متن الطائرات.