عشبة طبية تعالج النقرس ونقص المناعة.. تعرف عليها

حب الرشاد، هو عشبة طبية تستخدم في الطب البديل والتقليدي لعدة قرون ،وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية،وقد تم استخدامه تاريخيا لعلاج انخفاض المناعة، نقص فيتامين C، السعال، الإمساك، والإسهال. وتعد جميع أجزائه قابلة للأكل، بما في ذلك الأوراق، السيقان، والبذور ،ويمكنك تضمين بذور حب الرشاد في نظامك الغذائي لضمان الاستفادة من عناصره الغذائية بما في ذلك الحديد، حمض الفوليك، فيتامين C و A و E، الألياف، والبروتين..نرصد فوائد عشبة حب الرشاد وفقا لموقع medical today



فوائد حب الرشاد:

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يعتبر حب الرشاد من الأعشاب المفيدة لتحسين عملية الهضم وتخفيف الاضطرابات المعوية مثل الانتفاخ والغازات ،يساهم في امتصاص العناصر الغذائية وتكوين العظام، وبالتالي يقي من أمراض معينة مثل، السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب.



تقوية الجهاز المناعي:

يعمل على تعزيز المناعة،يحتوي حب الرشاد على مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات ، يساعد الجسم على مواجهة الأمراض ويحسن جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين ج وهو مضاد للأكسدة يقي الجسم من الإجهاد التأكسدي ويقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى.



تقوية العظام:

يحتوي حب الرشاد على معادن مهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، والتي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على صحتها.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

يقي من أمراض معينة مثل ،السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب ،يعتقد أن حب الرشاد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



تحسين صحة البشرة والشعر:

يُعتقد أن حب الرشاد يساهم في تحسين صحة البشرة والشعر، وقد يساعد في مكافحة مشاكل مثل حب الشباب وتساقط الشعر حيث يدخل في تصنيع منتجات العناية بالشعر.



علاج النقرس:

يستخدم على نطاق واسع لعلاج آلام البطن وعلاج العظام المكسورة وعلاج النقرس؛ كما أنه يلعب دورًا في علاج وإدارة العديد من الحالات مثل، الربو والعدوى والجلطات الدموية وسلس البول. نظرًا لاحتوائه على مواد كيميائية نباتية مهمة مثل: القلويات ، الفلافونويد.