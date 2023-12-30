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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتدفي وتساعد على التركيز.. 5 مشروبات لا غنى عنها في الامتحانات|تعرف عليها

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على التركيز في الامتحانات

تعد المشروبات من الأشياء الهامة التى لاغنى عنها في الامتحانات خصوصاً مع برودة الطقس والشتاء خاصة اثناء المذاكرة حيث تساعد هذه المشروبات قبل وبعد المذاكرة خلايا المخ  وتنشطه وتجعل العقل متيقظا  وأكثر تركيزاً، كما تجعل بعض المشروبات الطالب في حالة استرخاء وهدوء مما تخفف من توتر الامتحانات، وفقا لموقع healthy todayنعرض مشروبات تساعد على التركيز والتخلص من التوتر والقلق اثناء الامتحانات.

مشروبات تساعد علي التركيز:

عصير البرتقال:
يفضل تناول عصير البرتقال الطبيعي الطازج، حتى يتمكن العقل من التركيز والعمل بشكلٍ أكثر كفاءة،حيث البرتقال يعد من بين الأطعمة التي تحتوي على  فيتامين سي؛ إذ يحتوي كوب واحد (250 مل) من العصير على أكثر من 90٪ من الكمية اليومية الموصى بها لفيتامين سي، كما أن البرتقال يحتوي على بيوفلافونويدس، وهي مادة لها خصائص مضادة للأكسدة وتحمي الدماغ من التلف.

مشروب الكاكاو:


أكدت بعض الأبحاث العلمية حول الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو؛ إذ ثبُت أن المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من الكاكاو لها آثار إيجابية على الوظيفة الإدراكية، لهذا ينصح بتناول هذا المشروب أثناء المذاكرة،علاوة على ذلك يساعد الكاكاو الساخن والشوكولاتة على تحفيز تدفق الدم وزيادة الأكسجين في الدماغ،كما تساعد هذه المشروبات على تقوية الذاكرة، لأنها تحتوي على ناقلات عصبية تجعل الفرد يشعر بالراحة والهدوء.

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حليب اللوز:

تعد من المشروبات الجيدة التي تساهم على تقوية الذاكرة ،كما يحتوي حليب اللوز على مادة الرايبوفلافين، إذ تعمل على الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة.

مشروب النعناع:
يعمل مشروب النعناع المنعش على الاسترخاء والهدوء وتقليل التوتر والإرهاق، ويعمل أيضًا على تحسين الأداء والتركيز.


الماء:

الحرص على تناول المياه، لذلك من أجل الحفاظ على وظائفها الحيوية، بما في ذلك الاحتفاظ بالذاكرة، تعمل خلايا الدماغ بشكل جيد، كما أظهرت إحدى الدراسات أن 300 مل فقط من الماء يمكن أن تزيد التركيز بنسبة 25%.

الامتحانات الطلاب المذاكرة المشروبات التركيز برودة الطقس الشتاء

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