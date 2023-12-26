سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عن أسباب انتشار متحور كورونا الجديد، قائلاً إن المتحور ظهر في شهر أغسطس الماضي وبدأ ينتشر في 41 دولة بسبب غياب الثقافة والاستهزاء بفيروس كورونا وغياب التدابير الوقائية.

وأضاف “بدران” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الفيروس الجديد هو متحور عن أوميكرون، موضحًا أنه سريع الانتشار؛ لكنه يشبه نزلة البرد العادية، وهذا لا يعني الاستهزاء به، ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة.



وتابع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية أن كبار سن وأصحاب الأمراض المزمنة والرضع والحوامل هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية، وذلك يحدث في حالة المناعة الضعيفة و عدم حصولهم على تطعيم.