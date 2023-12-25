هل وصل متحور كورونا الجديد الأراضى المصرية؟.. برلمانية تجيب

قالت النائبة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن متحور كورونا الجديد ليس مميتًا ولكنه سخيف وسريع الانتشار، لافتة الى أن Jn1 الجديد يصيب الأطفال وينبغي علي المصابين بالأمراض المزمنة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالصحة العامة والنظافة الشخصية.

متحور كورونا الجديد سريع الانتشار

وأكدت “سالم” فى تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية الحرص على تناول وجبات الصحية وتهوية المنزل لكون متحور كورونا الجديد سريع الانتشار، لافتة الى أن الدولة تمتلك مصانع للقاح وذلك من ضمن إنجازات الدولة.

وعن وجود حالات مصابة بالمتحور الجديد فى مصر، قالت النائبة، إن مصر خالية من المتحور الجديد وأمريكا بها 50 % من الحالات الموجودة مصابة بالمتحور jn1 ولكن ينبغي الاخذ بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوي فى أي وقت.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الوقاية خير من العلاج ونأخذ الاحتياطات لان من السهل مع السفر نقل العدوي ومنظمة الصحة العالمية أعلنت من قبل شهر مايو ٢٠٢٣ انتهاء فيروس كورونا وما هو موجود الان فيروس يصيب الجهاز التنفسي أو فيروس انفلونزا أو المخلوي".