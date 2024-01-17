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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشمس تحتفل بعيد ميلادها الـ18.. حفل يتكرر كل 250 مليون عام| شاهد

الشمس
الشمس

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن جميع الأجرام السنوية تدور حول مركز أو حول نفسها أو حول جرم سماوي أخري، مشيرا إلى أن الأرض تدور حول الشمس كل 365 يوما، وهذا اليوم يتم تسميته باليوم الأرضي أو عام أرضي.

وأضاف الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الشمس مع المجموعة الخاصة بها تسمي بالمجموعة الشمسية والتي تدور حول مجرة درب التبانة مرة كل 250 مليون عام، والتي تسمي بالسنة الكونية.

وتابع الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، أن هناك أقاويل أن الشمس موجودة منذ 4.5 مليار عام، وإذا تم قسمتها على 250 مليون عاما سنجد 18 إلى 20 لدوران للشمس حول نفسها، لافتا إلى أنه لا يوجد تقريب أو تحديد لمعرفة عيد ميلاد الشمس، بل إنها عملية تقريبية.

الدكتور محمد غريب المركز القومي للبحوث الفلكية الأجرام السنوية الشمس السنة الكونية

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