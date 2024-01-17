إصدارات جديدة للأطفال والنشء من إنتاج وزارة الأوقاف.. تفاصيل

قالت الدكتورة هدي حميد، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، إن سلسلة رؤية للنشأ هي ليست سلسلة صادرة عن وزارة الأوقاف المصرية فقط، بل بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة المصرية للكتاب.

وأضافت الدكتورة هدي حميد، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن السلسلة تهدف إلى بناء وعي الطفل، موضحة أنها ليست ممثلة فقط فى مضامين دينية، بل تقديم مضامين بعوامل جذب للطفل من خلال الكتب.

وتابعت الدكتورة هدي حميد، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف: “من الممكن تقديم تلك المضامين فى قالب قصة أو شخصيات مصرية كنموذج قدوي.. وكانت متنوعة فى كل الإصدارات الخاصة بنا”.