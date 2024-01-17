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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يروجونها على فيس بوك.. القبض على 3 مزورين للأوراق الرسمية

المتهمان
المتهمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، من ضبط أحد الأشخاص ونجله، مقيمين بمحافظة المنيا، لأحدهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما فى قضية تزوير، لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وترويجها على موقع "فيس بوك"، وبحوزتهما “3 أكلاشيه متنوع – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير– عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزويرمنسوبة للعديد من الجهات - عدد من الكارنيهات الخام معدة للاستخدام فى الطباعة وبعض الأوراق التى تستخدم فى تزوير شهادات المؤهلات الدراسية”، وكذا “طبنجة صوت و2 خزينة مختلفة الأحجام وطلقات صوت - 4 هواتف محمولة”. 

كما تم ضبط مالك معرض دراجات نارية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، له معلومات جنائية، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة عن طريق استخدامه لنماذج أختام مقلدة منسوب صدورها لجهات مختلفة، وعثر بحوزته على "نماذج لأختام مقلدة لجهات حكومية مختلفة - 15 أكلاشيه منسوب لعدد من الجهات - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر"- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول".

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأدوات المستخدمة الفيس بوك المؤهلات الدراسية المحررات الرسمية تزوير شهادات معلومات جنائية

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