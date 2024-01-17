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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في بكين يقيم احتفالية للترويج وجذب السياحة الصينية

صدى البلد

 نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بكين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشركة مصر للطيران في الصين احتفالية بمقر السفارة بمناسبة الذكرى العشرين على انطلاق أول رحلات مصر للطيران إلى الصين، حيث شارك في الاحتفالية عدد كبير من المسئولين الصينيين وكبرى الشركات السياحة الصينية وممثلي وسائل الإعلام الصينية.

 

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة لتنشيط السياحة وجذب السائحين الصينيين إلى مصر.

 كما تضمنت الاحتفالية تقديم هدايا تذكارية لأكبر ٢١ شركة سياحية صينية عاملة في السوق السياحي المصري.

 

وقد ألقى السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية في بكين كلمة أشار فيها إلى تاريخ العلاقات بين مصر والصين وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تطورت على مدار الأعوام الماضية في كافة المجالات، بما في ذلك في مجال الطيران المدني والسياحة، مشيراً إلى أن عدد الرحلات المباشرة بين مصر والصين قد تزايد في الفترة الأخيرة وأن مصر تربطها حالياً خطوط طيران مباشرة بكل من بكين وشنغهاي وجوانزو وهانجو وشينجدو، وبما جعل الصين تصبح أكبر محطة لمصر للطيران في آسيا. 

 

وأضاف بأن مصر أصبحت من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين وأن وزارة السياحة المصرية أعلنت أنها تستهدف زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر ليصبح ٣ ملايين سائح سنوياً بحلول عام ٢٠٢٨.

 

ودعا السفير المصرى الأصدقاء الصينيين لزيارة مصر ومقاصدها التاريخية والسياحية في الفترة القادمة مع حلول السنة الصينية الجديدة وعيد الربيع الصيني،  مقدماً التهنئة للشركاء والأصدقاء الصينيين بهذه المناسبة.

 

من جانبهم،  عبر المشاركون من الجانب الصيني عن تقديرهم للعلاقات المصرية الصينية وما تم بذله من جهود لزيادة أعداد الرحلات المباشرة وبما يزيد من التواصل بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، ويعمق من التواصل بين مجتمعات الأعمال لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي بين الجانبين، مؤكدين على تطلعهم لزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر ، لما تتمتع به مصر من مقاصد تاريخية وسياحية جاذبة للسائح الصيني.

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