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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر لدى كاراكاس يلتقي بوزير البترول الفنزويلي لبحث التعاون الثنائي

سفير مصر لدى كاراكاس
سفير مصر لدى كاراكاس يلتقي بوزير البترول الفنزويلي

التقى السفير كريم أمين، سفير جمهورية مصر العربية بوزير البترول الفنزويلي بيدرو رافايل تيتشيا لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي، حيث قام السفير كريم أمين بتسليم الوزير الفنزويلي الدعوة الموجهة إليه من وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة كمتحدث وعضو مشارك في لجنة السياسات الوزارية العالمية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024.
 

ياتي ذلك في إطار التقارب الثنائي والعلاقات الطيبة بين مصر وفنزويلا ، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم السبت. 

ومن جانبه، أشاد الوزير الفنزويلي بالإمكانيات المصرية المتزايدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والقدرات البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال، معرباً عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي الذي يمثل أولوية لكلا البلدين، ومؤكداً على قبوله الدعوة الموجهة لسيادته للمشاركة في معرض "إيجبس 2024"، كما أعرب عن شكره وامتنانه للسيد وزير البترول.


وصرح السفير كريم أمين بأن لقائه بالوزير تيتشيا كان مثمراً، وأنه أكد على الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لزيادة مجالات التعاون الثنائي فيما بينهما.
 

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الطبيعي البترول والغاز القدرات البشرية جمهورية مصر العربية

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