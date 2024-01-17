محلل عسكري إسرائيلي: نتنياهو يحارب من أجل بقائه على الساحة السياسية

قال المحلل العسكري الإسرائيلي، آموس هاريل، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحارب من أجل البقاء على المسرح السياسي، وعدم تفكك حكومته من الداخل.

وأكد هاريل، في مقال بصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن تكرار نتنياهو للتصريحات الجوفاء بأن إسرائيل ستحارب حتى الانتصار، ترجع بالأساس لاعتبارات بقائه السياسي.

ووفقا لهاريل فأن نتنياهو يعلم أنه بالرغم من التأييد المتزايد لدى الجمهور لصفقة تشمل تنازلات صعبة، فإن خطوة كهذه ستفكك حكومته من الداخل، لأن شركائه من اليمين المتطرف سينسحبون منها.

في سياق متصل جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة: "أجدد دعوتي لهدنة إنسانية فورية في غزة".

وقبل يومين، دعا جوتيريش، إلى «وقف إنساني فوري» لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مائة يوم في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك: «نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وتيسير الإفراج عن الرهائن، ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقاً».