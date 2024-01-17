أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra في حدث Galaxy Unpacked مع هاتفين آخرين Samsung Galaxy S24 و Samsung Galaxy S24 Plus.

سامسونج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra ..بمواصفات أسطوريةج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra ..بمواصفات أسطورية

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra:

يتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة بدقة 1440 x 3088 بكسل وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 3.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 ، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بدقة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 8K. بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.

سامسونج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra ..بمواصفات أسطورية

ويعمل Samsung Galaxy S24 Ultra بنظام التشغيل Android 14.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بطارية بسعة 5000 مللي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة لإزالة، وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تتوفر العديد من ميزات ووظائف الذكاء الاصطناعي التي ستشكل العبء الأكبر من المستجدات على هاتف Galaxy S24 Ultra. شاشة قفل ديناميكية، لوحة مفاتيح ذكية، أمان محسّن.

سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra من 1199 دولارا أمريكيا.