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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الأستاذ أشرف البيجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة.

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وخلال اللقاء تم مناقشة امكانية تصنيع وتركيب ملاعب البادل تنس صناعة محلية كاملة من خلال شركة كابتكس للنجيل الصناعي بكافة المواصفات الفنية العالمية بالاضافة الي وضع خطة لنشر اللعبة داخل الاندية المصرية والعمل علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة علي مستوي الجمهورية.    

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير والرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

من جانبه، قدم المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي؛ على الدعم الدائم للاتحاد، مشيرًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوي الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.

الاتحاد المصري تنس

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