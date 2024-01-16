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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زفاف أسطوري لابن سلطان بروناي.. والعروس خاتمة للقرآن الكريم كاملا.. صور

زفاف اسطوري
زفاف اسطوري

زفاف اسطوري.. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي لمدة زادت عن ١٠ أيام متواصلة بصور ومقاطع فيديو قصيرة احتفالا بأمير بروناي عبدالمتين، وأنيشا عيسى كاليبيتش بزفافهما الملكي، الذي جذب أنظار العالم لأسباب متعددة.

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وأطلت أنيشا في حفل الزفاف بتاج من الماس ارتدته الأميرة عظيمة، شقيقة الأمير متين، فوق حجاب غطى شعرها، كما ارتدت أقراطًا وقلادة مذهلة من الماس.


والأمير متين هو الابن الرابع للسلطان من الذكور ويأتي في الترتيب العاشر بين أشقائه، وطالما رافق والده في المناسبات الملكية الرسمية، بما في ذلك تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في مايو 2023 وجنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

كما أن الأمير متين نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك المنشورات مع ما يقرب من 2.5 مليون متابع، كما أنه مؤخرًا شارك صورة بجانب أنيشا في حفل خطوبتهما.


ووفقًا لشبكة CNN الأمريكية، فإن الزوجين يتواعدان منذ بضع سنوات، وأعلن السلطان خطوبتهما في أكتوبر 2023، والعروس هي حفيدة المستشار الخاص للسلطان، بيهين داتو عيسى.


بدأت احتفالات الزفاف الملكي في 7 يناير بحفل تقليدي قبل الزفاف يُعرف باسم ختم القرآن، الذي يتضمن تلاوة العروس للقرآن.

وارتدت العروس الملكية حجابًا أبيض وفستان زفاف ماليزيًا تقليديًا، وهو Baju Kurung الأبيض، من تصميم المصمم الماليزي Teh Firdaus.


وفي حفل تقليدي آخر يسمى Berbedak Pengantin Diraja، الذي بدأ باستعراض داخلي لحاملات الرماح، من بعدها وصل الزوجان بشكل منفصل ببدلات زفاف ماليزية حمراء زاهية، وباركهم أفراد عائلاتهم الذين وضعوا مسحوقًا ملونًا على أيديهم، وهي طقوس ترمز إلى الثراء والخير.

وصلت الاحتفالات إلى ذروتها، الأحد، مع حفل الزفاف الرسمي، حيث سار الأمير، الذي كان يرتدي الزي العسكري الاحتفالي، في الممر مع عروسه الجديدة، التي ارتدت تاجًا من الألماس وثوب زفاف أبيض تقليديًا مزينًا بالجواهر.


وحضر الحفل، المستمد من تاريخ بروناي، أفراد من العائلة المالكة من بوتان والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى زعماء من الدول المجاورة بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

وشارك رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج العديد من الصور للاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: «حفلات الزفاف مناسبات سعيدة.. ولجلالة السلطان حسن البلقية والملكة رجا استيري، أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة».

ووفقًا لشبكة CNN الإخبارية، فإن بروناي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو بجنوب شرق آسيا، والتي تتقاسمها مع ماليزيا وإندونيسيا.


ويبلغ عدد سكان البلاد، التي حصلت على استقلالها عن بريطانيا عام 1984، أقل من 500 ألف نسمة، ويرجع ثراؤها إلى احتياطياتها من النفط والغاز.

زفاف أسطوري بروناي

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