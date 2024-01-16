عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الصين: نسعى للفوز على لبنان للتأهل للدور القادم بأمم أسيا

الصربي ألكسندر يانكوفيتش،
الصربي ألكسندر يانكوفيتش، مدرب المنتخب الصيني

أكد الصربي ألكسندر يانكوفيتش، مدرب المنتخب الصيني، أن الفوز في مباراة الغد أمام منتخب لبنان يعد مفتاحا لتأهل منتخب الصين للدور المقبل في بطولة كأس آسيا قطر 2023.

شدد مدرب المنتخب الصيني في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي للبطولة، على ضرورة بذل الجهد غدا من أجل الفوز، مضيفا أنه يحترم المنتخب اللبناني، وسيصحح أخطاء المباراة الأولى أمام المنتخب الطاجيكي، معربا عن احترامه الكبير للمنتخب اللبناني المنافس أيضا في المجموعة.

أوضح يانكوفيتش أن مباراة الغد مهمة للمنتخبين، وكل سيقاتل للفوز بالنظر إلى نتيجة المباراة الأولى لكل منتخب، مشيرا إلى أن المنتخب الصيني استعد للبطولة منذ شهور.

تابع: سنرى غدا قدراتنا الحقيقية، ومباراة الغد تحد لجميع عناصر المنتخب الصيني، لافتا إلى أنه يفضل دوما عدم الحديث عن المنتخبات المنافسة للمنتخب الصيني؛ لأن لكل منتخب هويته وشخصيته وطريقته في اللعب.

من ناحيته، قال وو لي لاعب المنتخب الصيني في المؤتمر الصحفي: ان مباراة الغد أمام المنتخب اللبناني ستشهد تصحيح الأخطاء من أجل الفوز والمنافسة بقوة في البطولة، مؤكدا أن المباراة صعبة خاصة أن المنتخب اللبناني يخوضها بعد خسارته في مباراة الافتتاح، وعلينا التركيز من أجل الفوز وتجنب الأخطاء.

يذكر أن المنتخب الصيني يلعب منافسات البطولة في المجموعة الأولى رفقة منتخبات لبنان وطاجيكستان وقطر المستضيفة، وقد تعادل في مباراته الأولى أمام طاجيكستان دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الصيني مع نظيره اللبناني غدا على ملعب الثمامة، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب القطري يوم 22 يناير الحالي على ملعب خليفة الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

ديبالا مودعا مورينيو: شكرا يا مستر والعمل معك متعة

ناميبيا تفجر المفاجأة وتفوز على تونس بأمم إفريقيا

فينيسيوس يتسبب في عقوبة برشلونة ولاعبه

مدرب بوركينا فاسو: نواصل العمل في أمم إفريقيا لتحقيق المجد

رسميا| روما يكشف عن خليفة جوزيه مورينيو

بعثة المنتخب الأولمبي تصل الإمارات للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية

المفاجآت مستمرة| الجزائر تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بكاس الأمم الإفريقية

عائلتي أهلاوية وهذه فرصتي لكتابة التاريخ.. قناص الأهلي الجديد يطلق تصريحات نارية

ترشيحاتنا

حكم قضائى فى قضية كنائس النعمة الرسولية

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ