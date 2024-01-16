مدرب الصين: نسعى للفوز على لبنان للتأهل للدور القادم بأمم أسيا

أكد الصربي ألكسندر يانكوفيتش، مدرب المنتخب الصيني، أن الفوز في مباراة الغد أمام منتخب لبنان يعد مفتاحا لتأهل منتخب الصين للدور المقبل في بطولة كأس آسيا قطر 2023.

شدد مدرب المنتخب الصيني في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي للبطولة، على ضرورة بذل الجهد غدا من أجل الفوز، مضيفا أنه يحترم المنتخب اللبناني، وسيصحح أخطاء المباراة الأولى أمام المنتخب الطاجيكي، معربا عن احترامه الكبير للمنتخب اللبناني المنافس أيضا في المجموعة.

أوضح يانكوفيتش أن مباراة الغد مهمة للمنتخبين، وكل سيقاتل للفوز بالنظر إلى نتيجة المباراة الأولى لكل منتخب، مشيرا إلى أن المنتخب الصيني استعد للبطولة منذ شهور.

تابع: سنرى غدا قدراتنا الحقيقية، ومباراة الغد تحد لجميع عناصر المنتخب الصيني، لافتا إلى أنه يفضل دوما عدم الحديث عن المنتخبات المنافسة للمنتخب الصيني؛ لأن لكل منتخب هويته وشخصيته وطريقته في اللعب.

من ناحيته، قال وو لي لاعب المنتخب الصيني في المؤتمر الصحفي: ان مباراة الغد أمام المنتخب اللبناني ستشهد تصحيح الأخطاء من أجل الفوز والمنافسة بقوة في البطولة، مؤكدا أن المباراة صعبة خاصة أن المنتخب اللبناني يخوضها بعد خسارته في مباراة الافتتاح، وعلينا التركيز من أجل الفوز وتجنب الأخطاء.

يذكر أن المنتخب الصيني يلعب منافسات البطولة في المجموعة الأولى رفقة منتخبات لبنان وطاجيكستان وقطر المستضيفة، وقد تعادل في مباراته الأولى أمام طاجيكستان دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الصيني مع نظيره اللبناني غدا على ملعب الثمامة، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب القطري يوم 22 يناير الحالي على ملعب خليفة الدولي.