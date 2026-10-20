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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي للسويس

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة السويس، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

وأحيت الفعاليات فرقة السويس للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد عدوية، بمشاركة في إيقاد الشعلة وإعلان بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحديقة الخالدين أمام النصب التذكاري بمحيط مبنى محافظة السويس، وشهدت الفعاليات حضور هويدا طلعت، مدير فرع ثقافة السويس. وقدمت الفرقة باقة من الأغنيات السويسية التراثية، منها "ارفعوا الأعلام في عيد السويس"، و"يا سويس يا بلدنا يا حلوة"، و"يا بيوت السويس"، و"غني يا سمسمية"، و"يا دنيا سمعاني"، و"يا ريس البحرية يا مصري"، إلى جانب فقرات للعزف المنفرد والغناء الجماعي، كما أقيمت ورشة للرسم على الوجه، نفذتها لمياء عبد المنعم.

وفي إطار الأنشطة التثقيفية، نظمت الثقافة العامة بفرع ثقافة السويس محاضرة بعنوان "اللغة المصرية القديمة"، قدمها الدكتور حسن محمد عبد العزيز، مدير الوعي الأثري بالسويس، وذلك بالمعهد الأزهري للتعليم الإعدادي بالمستقبل. وتناول اللقاء تاريخ اللغة المصرية القديمة، التي تعد من أقدم اللغات المكتوبة في تاريخ البشرية، وامتد تاريخها المسجل لأكثر من خمسة آلاف عام، كما استعرض مراحل تطورها وأبرز نظم الكتابة التي استخدمها المصريون القدماء، ومنها الهيروغليفية، والهيراطيقية، والديموطيقية، والقبطية، موضحا خصائص كل منها واستخداماتها عبر العصور.

كما نظمت الثقافة العامة محاضرة بعنوان "مدينة السويس الباسلة والمقاومة الشعبية"، قدمها الأديب عزت المتبولي، بالمعهد الأزهري للتعليم الابتدائي بالمستقبل، واستعرض خلالها بطولات أبناء السويس خلال حرب أكتوبر 1973، ودورهم في التصدي لمحاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المدينة يوم 24 أكتوبر، بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة. وأوضح أن المقاومة الشعبية جسدت صمود أبناء المدينة وتلاحمهم مع القوات المسلحة، وأسهمت في إفشال محاولة الاقتحام، لتصبح ذكرى هذا اليوم رمزا للبطولة والتضحية والانتماء الوطني، وعيدا قوميا لمحافظة السويس.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة السويس، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى إحياء المناسبات الوطنية، وإبراز البطولات الشعبية، والتعريف بتاريخ الوطن وتراثه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية محافظة السويس انتصارات أكتوبر المجيدة برامج وزارة الثقافة

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