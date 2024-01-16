بركان يبتلع المنازل والحكومة تتدخل في أيسلندا.. ماذا يحدث؟

حدث ارعب المواطنيين حيث قذف بركان بلدة "جريندافيك" في أيسلندا حممه لتتدفق في موجات مرعبة واندلاع الحمم التي امتدت إلى بلدة مجاورة، مبتلعة كل ما صادفها في طريقها حتى المنازل والأشجار وغيرها.



من جانبه، نشر خفر السواحل الآيسلندي مقطع فيديو على فيسبوك يظهر إحدى طائرات الهليكوبتر التابعة له في مكان الحادث، وهي تحوم فوق خط طويل من الحمم البركانية المتوهجة المنبعثة من شقوق الأرض، بينما يبدو الهواء محاطًا بالدخان ومُضاءً بألوان متوهجة من الأحمر والبرتقالي.



ويعد هذا هو الثوران البركاني الثاني خلال أقل من شهر فقط في المنطقة، وهو ما دفع السلطات على إخلاء بلدة "جريندافيك" الواقعة شرق العاصمة "ريكيافيك" من السكان.



فيما قال هالدور جيرسون، الأستاذ المشارك في معهد علوم الأرض بجامعة آيسلندا، إن هناك خمسة إلى ستة أنظمة بركانية مختلفة في شبه جزيرة ريكيانيس، وحدث الثوران البركاني الأخير عند نقطة ظلت خامدة منذ عام 2000 عام.

وقررت الحكومة الآيسلندية إغلاق المنطقة بالكامل أمام حركة المرور، محذرة المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

كما حذر خبراء في علم البراكين في جامعة آيسلندا على فيسبوك من أنه "إذا استمر الثوران بالكثافة الحالية، فسوف ينتج عنه تلوث كبير للهواء".



وأشارت الحكومة الآيسلندية اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الثوران الرابع في المنطقة منذ عام 2021 والأكبر حتى الآن.

من جانب آخر أكثر تفاؤلًا، توقع الخبراء أن يساعد الاتجاه الحالي للرياح على انفجار عمود البركان بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.