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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: لن ألوم لاعبي المنتخب وفيتوريا يتحمل نتيجة مباراة موزمبيق

ايمن يونس
ايمن يونس

حمل أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، مسئولية التعادل مع موزمبيق في أولى مبارياته بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.

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قال أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لن ألوم لاعبي منتخب مصر، على الأداء ونتيجة المباراة، فيتوريا هو من يتحمل التعثر في أولى مباريات المجموعة.
وأضاف، فرط فيتوريا في الهدية التي قدمت له، بتقدم منتخب مصر مبكرا عن طريق مصطفى محمد، إذ كانت الأمور تحتم عليه تعديل طريقة اللعب والدفع بثنائي ارتكاز في وسط الملعب لتوزيع مجهود اللاعبين على مدار المباراة، بسبب ارتفاع درجة الرطوبة بشكل كبير.
وتابع الفيلسوف قائلا، طريقة فيتوريا أرهقت لاعبي مصر، وكنا محظوظين بالتعادل مع موزمبيق في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وشدد نجم منتخب مصر السابق، على ضرورة دعم ومساندة المنتخب لتخطي عقبة غانا، متمنيا أن يصحح فيتوريا من أخطائه في مباراة موزمبيق.
وأكد أيمن يونس، أن النسخة الحالية من بطولة الأمم الأفريقية مُمتعة ومليئة بالمفاجآت في نتائج المنتخبات الكبرى.

فيتوريا

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