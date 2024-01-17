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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

تحرك عاجل من النواب بشأن بيان الرعاية الصحية عن محاور عملها خلال 2024

إيرين سعيد - عضو
إيرين سعيد - عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أشادت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بشأن إنشاء أول مستشفى افتراضى فى مصر لتوفير الرعاية عن بُعد خلال 2024، قائلة: “التطوير في المنظومة الصحية أمر جيد ومحمود، لكن الأولوية في توجيه النفقات للخدمة الصحية للمواطن المصري في جميع المحافظات المطبق بها نظام  التأمين الصحي الشامل”.

 

و أوضحت “سعيد”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن لجنة الصحة بالنواب تستقبل حتى الآن العديد من طلبات الإحاطة والشكاوى المقدمة من المرضى المصريين تفيد بعدم حصولهم على الخدمات الصحية المطلوبة، علاوة على وجود مشاكل متعلقة بالسيستم، لافتة إلى أن الحل الأمثل يتمحور حول الوقوف على شكاوى المرضى والعمل على حلها وتقديم الخدمة لهم أولوية بالغة.

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وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه استناداً إلى ما تم عرضه من قبل وزير الصحة بلجنة الشئون الصحية عن ملف السياحة العلاجية، فقد كان العرض مفتقرا إلى العديد من العناصر الهامة أهمها:

1- لا توجد استراتيجية واضحة المعالم للتطبيق.

2- لم يتم تحديد الكفاءات الطبية المقدمة لهذه الخدمة، فلابد من معرفة وتحديد من سيقوم بتقديم الخدمة الطبية الفندقية، حيث إن الجمهورية بأكملها تعاني من نقص الأطباء والتمريض، فهل تم انتقاء واختيار العنصر البشري؟! 

3- لم يتم تحديد الفئة المخاطبة أو السائح المستهدف بهذه الخدمة الفندقية.

4- لم نر خطة حقيقية مربوطة بوقت لكيفية التعاون مع وزارة السياحة للترويج لهذه الفئات المستهدفة دوليًا، أم ستقوم هيئة الرعاية بالترويج! 

5- لم يتم عرض ما سيتم إنفاقه على هذا الملف وكيف ومتى سيتم استرداده من خلال قيام الخدمة (دراسة جدوى لهذا الملف).

6- نقص حاد في المهندسين وفنيي الصيانة للأجهزة المستوردة، وعدم امتلاك الهيئة للعنصر البشري للتعامل مع هذه الأجهزة المتطورة.

7- غياب هذه العناصر بجانب الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد وتأخير تنفيذ المشروع الإنساني الذي لا طالما حلم به المصريون، وتأخير تطبيق الحق الدستوري لهم و مساواتهم بمن قدمت لهم الخدمة من المرحلة الأولى يجعلنا نشعر باضطراب الأوليات في إدارة هذا الملف.

ولفتت عضو النواب إلى أن الإنفاق على السياحة العلاجية لا سيما فى ظل الظرووف الاقتصادية الحالية ليس في وقته ولا محله، مشددة على ضرورة ترتيب الأولويات وضمان استمرارية التأمين الصحي الشامل لباقي المحافظات.

وأعربت عضو صحة النواب عن تمنيها مراعاة التعامل مع المرضى وحل أزماتهم وتوفير الخدمات لهم بشكل سريع وآمن، إلى جانب هذا التطوير والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة التي يطبقها الدكتور أحمد السبكي والإنفاق الشديد في التكنولوجيا في المستشفيات. 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أعلنت عن محاور عملها خلال عام 2024، والتي تشمل 7 محاور رئيسية وهي إنشاء أول مستشفى افتراضي وتعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، والتميز التشغيلي الإكلينيكي، وتعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

 

 

إيرين سعيد أحمد السبكي التامين الصحي الشامل مستشفى افتراضي لجنة الصحة مجلس النواب السياحة العلاجية

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