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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة يفجر مفاجأة عن أول مستشفى افتراضى لتوفير الرعاية عن بُعد

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل إنشاء أول مستشفى افتراضى فى مصر لتوفير الرعاية عن بُعد خلال 2024.

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إنشاء أول مستشفى افتراضي في مصر لتوفير الرعاية الصحية عن بُعد.. تفاصيل

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن تشمل 7 محاور رئيسية وهي إنشاء أول مستشفى افتراضي وتعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، التميز التشغيلي الإكلينيكي، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، توسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ان يرتكز المحور الأول لخطة الهيئة على إنشاء أول مستشفى افتراضي virtual hospital في مصر، حيث سيسمح هذا المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفعالية ويتيح توفير استشاريين في كافة التخصصات الطبية لكافة المنتفعين من شتى المحافظات.

الصحة استخدام الذكاء الاصطناعى الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي العلامة التجارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

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