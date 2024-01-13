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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: نعاني من نقص بعض الأدوية بسبب الدولار

الأدوية
الأدوية

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من المواطنين، وصلت من خلال النواب، الذين قدموا طلبات إحاطة عن نقص العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق، موضحا أن أكثر من 90% من الأدوية تُصنع في مصر ولكن الأزمة تكمن في المادة الخام نفسها واستيرادها بالدولار، وعلى رأس الأدوية التي تشهد نقص دعامات القلب وأدوية العظام.

وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للحديث حول هذا الملف، بتواجد العديد من الجهات المختلفة منها هيئة الدواء ومقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من المسؤولين.

وأكمل: يجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصحة، الجلوس مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، والبنك المركزي؛ لتوفير الدولار للمستلزمات والأدوية المختلفة، فضلا عن أن تستمر مصانع الأدوية في العمل والإنتاج.

ولفت إلى أن الأمر مسؤولية مجتمعية، ويجب وضع الأولويات، وجلوس كلة الأطراف مع بعضها البعض قد يساعد في حل الأزمة، في ضوء النقص الواضح في عدد من الأدوية الطبية.

واسترسل: يجب على هيئة الدواء أن تنشر بشكل دوري ويومي البدائل للأدوية الناقصة حال عدم وجود الدواء الأصلي، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات في هذا الأمر.

لجنة الصحة مجلس النواب المستلزمات الطبية الأدوية هيئة الدواء

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