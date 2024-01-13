إسرائيل تعلن بدء نقل الأدوية للأسرى لدى حماس في قطاع غزة

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن عملية نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، بدأت اليوم السبت بعد منتصف الليل، ومن المتوقع أن تكتمل في اليوم التالي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن قائمة الأدوية التي سلمتها إسرائيل أعدتها عائلات الأسرى والأطباء الشخصيين لكل منهم، وسيتم توزيعها عبر الصليب الأحمر.

وتشمل قائمة الأدوية أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو، وأدوية مرضى السكري، وحقن الأنسولين وأجهزة قياس السكر، والنظارات المعدلة، وأدوية لمن يعانون من أمراض القلب وضغط الدم، وحبوب موازنة الغدة الدرقية، ودواء لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية. .

وبحسب وسائل الإعلام فأن سماح حماس لدخول هذه الأدوية، سوف يزيد بشكل كبير دخل الأدوية لسكان قطاع غزة.