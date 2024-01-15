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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بتوفير جهاز قياس السكر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

النائبة ولاء عبد
النائبة ولاء عبد الفتاح

استعرضت النائبة ولاء عبد الفتاح، طلب إحاطة بشأن استغاثة ومعاناة الأطفال مرضى سكر الدم من النوع الأول لتوفير وإدراج جهاز القياس دون وخذ "فرى ستايل ليبري" ضمن منظومة التأمين الصحى للأطفال.

وطالبت عبد الفتاح خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب اشرف حاتم، رئيس اللجنة، توفير الجهاز ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لمرضى السكر من النوع الأول للأطفال.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير جهاز قياس السكر باستمرار ومضخة الأنسولين لجميع أطفال مرضى السكرى من خلال منظومة التأمين الصحى، وذلك مراعاةً للبعد الإنساني في التعامل مع الأطفال وتخفيفاً من معاناة الأسر المصرية في التعامل مع الأطفال.

وقالت الدكتورة ريهام مدحت عبد الفتاح، مدير إدارة العيادات بالهيئة العامة للتامين الصحى، إنه تم تدشين منظومة علاج مرض السكر بدون وخز بتشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة والسكان رقم 298 لسنة 2021 لبحث ودراسة سبل حقن الأنسولين وقياس السكر بصفة دورية لأطفال لمرضى السكر بدون وخز.

وتابعت عبد الفتاح:" وتم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد حيث أنها الجهة المسئولة عن الإجراءات اللوجستية المتعلقة بتوريد هذه الأجهزة ومستلزماتها، وتم وضع معايير اختيار الأطفال الذين يناسبهم تركيب المضخة وفقاً للفئات العمرية، والأطفال الذين لن تلائمهم المضخة يصرف لهم جهاز فرى ستايل، وحال صدور قرار سيتم توفير الأجهزة.

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